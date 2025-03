Latina, incontro tra il sindaco e i sindacati sui servizi sociali: nuovo confronto il 3 aprile

ll sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso e il direttore generale Agostino Marcheselli hanno incontrato questa mattina i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Usb, che avevano manifestato in piazza del Popolo per chiedere garanzie sui servizi sociali e sulle condizioni dei lavoratori del settore. Al termine del confronto, svoltosi in sala giunta, è stato fissato un nuovo appuntamento per giovedì 3 aprile alle ore 12, con l’obiettivo di discutere possibili migliorie nell’organizzazione del servizio.

Celentano: “Latina investe più di tanti altri comuni nei servizi sociali”

“Ci tengo a precisare”, ha dichiarato il sindaco Celentano, “che un terzo del bilancio comunale è dedicato ai servizi sociali, un settore che questa amministrazione ritiene fondamentale. Latina è tra i comuni italiani che investono di più in questo ambito, perché riteniamo che l’efficacia di un’amministrazione si misuri anche dall’attenzione che dedica al welfare”.

Celentano ha poi garantito la piena continuità dei servizi, nonostante l’aumento dei costi del 14%, specificando che il Comune ha già stanziato 700mila euro aggiuntivi per mantenere gli stessi standard di assistenza domiciliare, scolastica e nei centri diurni. “Anche a scapito di altri servizi, abbiamo scelto di garantire questo settore. La nostra disponibilità al confronto con i lavoratori resta massima, ed è per questo che ho fissato un nuovo incontro con i sindacati per discutere eventuali miglioramenti e soluzioni”.

Nasso: “Confermato il livello dei servizi anche nel prossimo appalto”

Anche l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a mantenere invariata la qualità dei servizi anche con il prossimo appalto, confermando la volontà di proseguire il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori. Il prossimo incontro del 3 aprile sarà un’occasione per approfondire le richieste dei sindacati e individuare eventuali interventi migliorativi nel settore.