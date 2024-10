Latina, indagato per violenza sessuale sulla sua affittuaria

E’ accusato per aver abusato di una 29enne indiana ed è adesso indagato per il reato di violenza sessuale. Si tratta di un episodio che riaccende i riflettori sulla delicata situazione che vivono i braccianti agricoli dell’Agro Pontino. La donna – come riporta Latina Oggi -, regolarmente presente sul nostro territorio, è stata ascoltata ieri nel Tribunale di Latina dopo che lei stessa aveva denunciato i fatti ai volontari della Caritas, nel febbraio scorso. L’accusato è l’uomo di 50 anni bengalese che le aveva dato lavoro, a lei e al compagno di lei, nell’azienda agricola che gestisce e affittato la casa dentro cui si è consumata la macabra vicenda.