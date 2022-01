Latina Independent Film Festival, altra firma in giuria

Promette scintille questo nuovo progetto del Regista e Direttore Artistico Daniele Gangemi (vero e proprio re Mida dei festival di cinema indie, noto da tempo per il suo “Golden Touch”), che si candida ad essere davvero l’evento cinematografico indipendente dell’anno.

Il neo-nato Latina Independent Film Festival così, grazie ad un’intuizione determinante del Presidente Caterina Maria Grillo, inizia da subito ad attenzionare l’aspetto nevralgico e determinante della “distribuzione”, mostrando così una consapevolezza ed una competenza relative alle dinamiche ed alle problematiche del settore che spesso sfugge persino ai festival più navigati.

Infatti, come in uno di quei film “scritti bene”, dove tutto fila liscio e tutto torna, dopo l’ufficializzazione nelle ultime ore della carica di Presidente Onorario del Festival conferita al Dott. Enzo De Amicis, noto ed impegnato professionista di Latina, arriva la notizia che Alessandro Masi, professionista dello spettacolo con oltre 10 anni di esperienza tra Europa e Stati Uniti nelle vendite internazionali, distribuzione e produzione esecutiva, entra a far parte ufficialmente dell’Emerita Giuria della prima, storica ed epica edizione del Latina Independent Film Festival.

Alessandro Masi infatti è un esperto riconosciuto degli aspetti più rilevanti del business cinematografico internazionale e sostenitore di strategie innovative di marketing e distribuzione, non a caso frequenta regolarmente i principali mercati e festival cinematografici, premia i migliori film a Francofilm, LA Web Fest, Lucania Film Festival, Nòt Film Fest e, tra gli altri, ha ricevuto anche il Premio Eraclea come illustre professionista nel suo campo.

Dunque Alessandro Masi da oggi entra anche ufficialmente a far parte dell’Emerita Giuria del Latina Independent Film Festival, al fianco del già annunciato Scrittore, Regista, Interprete e Iena Michele Cordaro, e sotto la sapiente guida dell’Illustre Presidente Roberto Bessi.