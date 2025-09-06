Latina, ingerisce ovuli di cocaina liquida: trentenne salvato al Goretti

Un’operazione chirurgica d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha salvato la vita a un trentenne colombiano e, allo stesso tempo, ha permesso di sventare un tentativo di traffico di droga. L’uomo aveva ingerito tre grossi ovuli contenenti presunta cocaina liquida che gli hanno provocato una grave occlusione intestinale.

La vicenda è iniziata ad Aprilia, dove il trentenne, colpito da forti dolori addominali, è stato soccorso dal 118 e portato alla clinica Città di Aprilia. Qui i medici hanno subito sospettato la presenza di corpi estranei e, scortato dalla Polizia, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Goretti, dove l’intervento chirurgico ha consentito di rimuovere gli ovuli.

Per il colombiano, arrestato dopo l’operazione, l’accusa è di traffico di sostanze stupefacenti.