Latina, iniziata la messa in sicurezza del ‘Colosseo’

Questa mattina, il Colosseo di Latina è stato oggetto dell’inizio un’importante operazione di messa in sicurezza, condotta dalla Polizia di Stato e tecnici.

L’intervento, disposto dalla Prefettura di Latina, ha come obiettivo prevenire nuove occupazioni illegali nei locali del complesso, una zona che negli ultimi tempi ha visto un aumento di ingressi non autorizzati, spesso da parte di persone senza fissa dimora.

Per evitare ulteriori occupazioni, sono previste operazioni di muratura e installazione di grate negli appartamenti liberi o precedentemente occupati. I residenti, che da tempo segnalano il degrado e la situazione di insicurezza, hanno espresso soddisfazione per l’iniziativa. Un comitato di quartiere ha infatti raccolto lamentele legate alla presenza di senzatetto, che spesso utilizzavano i locali, alcuni di proprietà dell’INPS, come rifugio.