Latina, iniziati i lavori di bonifica al campo nomadi Al Karama

Sono partiti i lavori di bonifica dell’area che ospitava il campo nomadi Al Karama, andato a fuoco nel 2022. L’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo ha dichiarato:

«Dopo la segnalazione dell’amministrazione comunale, ho immediatamente richiesto alla Direzione Bonifiche Ciclo dei Rifiuti, guidata dall’ing. Wanda D’Ercole che ringrazio per la prontezza della risposta, di effettuare i sopralluoghi necessari. I tecnici avevano riscontrato lo stato di grave abbandono del terreno e la presenza di piccoli manufatti fatiscenti occupati abusivamente. Per questo, anche al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica, abbiamo stabilito di finanziare tutte le operazioni necessarie alla bonifica dell’intera area: demolizione dei fabbricati, rimozione dei rifiuti speciali, rimozione delle carcasse di auto abbandonate e infine progettazione della riqualificazione della zona. Sarà poi compito del Comune quello di predisporre nuovi prefabbricati per ospitare le famiglie che ne hanno titolo».

«Desidero ringraziare i tecnici dell’ufficio regionale e l’amministrazione comunale di Latina con il sindaco Celentano per la collaborazione fattiva che ci ha permesso in tempi brevi di agire per il bene della cittadinanza», ha concluso l’assessore Palazzo.

Sulla questione è intervenuta anche Matilde Celentano, sindaco di Latina: “Ringrazio la Giunta del presidente Francesco Rocca e in particolare l’assessore Elena Palazzo per aver sbloccato con celerità e pragmatismo, dal sopralluogo di fine novembre scorso, la bonifica del sito di Al Karama di proprietà regionale. Le attività in corso consentiranno al Comune di Latina di procedere al completamento del nuovo insediamento di via Monfalcone, utile ad una soluzione abitativa per le numerose famiglie che sono state trasferite all’ex Rossi Sud dopo il devastante incendio del primo luglio 2022. Tutto ciò consentirà al più presto anche la restituzione dell’immobile alla Provincia di Latina”.