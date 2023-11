Latina, iniziative per giornata mondiale diritti infanzia e adolescenza

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate dal Comune di Latina per la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricade il giorno 20 novembre. Sono intervenuti il sindaco Matilde Celentano, l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato e il presidente del comitato provinciale Unicef Latina Michela Verga.

“Il 20 novembre – ha dichiarato il sindaco – è una data importante, perché è l’anniversario della convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza siglata a New York nel 1989. Rappresenta un’occasione di riflessione per tutti coloro che con i bambini condividono la vita. A partire dalle famiglie, per passare agli insegnanti, che attraverso la loro professione dedicano il loro tempo ai più piccoli ogni giorno. Anche le amministrazioni possono fare molto per prendersi cura dei cittadini di domani per dimostrare, con i fatti, l’attenzione nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza. All’inizio del nostro mandato abbiamo, ad esempio, preso una decisione importante che riguarda un nuovo asilo comunale e più posti per bambini. Agli asili nido di via Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d’Italia da questo anno scolastico si è infatti aggiunto quello di via Bachelet e i posti sono passati a 56. La scuola rappresenta, infatti, un punto di riferimento per ogni famiglia nonché il luogo primario dove inizia e si completa il progetto educativo di ognuno. Abbiamo anche confermato l’adesione del Comune di Latina al Consiglio comunale dei bambini, altro strumento importante per l’ascolto. Voglio dedicare questa giornata ai bambini vittime dei bombardamenti a Gaza. In questo sanguinoso conflitto i bambini, che non hanno alcuna responsabilità, sono infatti le principali vittime”.

“Questa amministrazione – ha affermato l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – ha ritenuto di non voler affrontare la tematica proposta dall’Unicef in una singola giornata. Per questo, oltre alle iniziative in programma per il 20 novembre, è stato organizzato un concorso con premi destinato agli istituti comprensivi e ai licei di Latina che ha come focus i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sarà un’occasione per trattare il tema a scuola, occupandosi di chi ha meno voce”.

“Il 20 novembre – ha continuato l’assessore Tesone – in piazza del Popolo sarà una giornata di festa, dove le scuole e le famiglie si occuperanno dei principi cardine della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il gioco. L’evento sarà aperto a tutti. Il nome dell’iniziativa, organizzata insieme a Unicef e che vede tra i partner la cooperativa Gialla, la Fondazione Irene e Nati per Leggere, è “Grandi e piccoli diritti alla meta”. I bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, divisi per classi, svolgeranno attività diverse ricordando il diritto a giocare, all’istruzione e ad essere tutelati sempre”.

“Ringrazio il Sindaco e gli assessori – ha concluso Michela Verga – per aver accolto l’invito dell’Unicef ad organizzare iniziative per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con un’attenzione rivolta alla pace. Li ringrazio anche per aver colto l’importanza del diritto all’ascolto dei più piccoli, concetto non sempre scontato, e per aver esteso le iniziative anche al resto dell’anno”.

Il 20 novembre e nei giorni seguenti, infine, la torre civica del Comune di Latina sarà illuminata di blu, come richiesto da Unicef, CONADI e Anci per sensibilizzare la popolazione alla tematica.