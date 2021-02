Latina: insegnante positiva ad una variante covid, classe rimandata a casa

LATINA – Ieri a borgo Santa Maria gli alunni di una classe della scuola dell’infanzia Vito Fabiano sono dovuti tornare a casa dopo che una maestra, originaria della Campania, è risultata positiva al tampone per l’individuazione del covid.

La notizia della positività ad una sotto variante del Covid-19 è arrivata dall’Istituto Zooprofilattico di Napoli.

Non si tratterebbe, però, della temuta variante inglese, ne di quella definita brasiliana.

L’insegnante è stata avvertita della situazione e la Asl ha disposto di liberare la classe. La dirigente scolastica ha radunato i genitori che hanno ripreso i bambini, portandoli a casa.

Gli alunni avevano già effettuato il test rapido qualche giorno fa e risultando tutti negativi sono tornati in classe. Purtroppo però ieri è arrivata la certezza della variante e questo ha cambiato le carte in tavola. Tutti i bambini dovranno stare a casa in quarantena e venerdì fare il molecolare.