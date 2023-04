Avevano messo sotto controllo l’auto con l’aiuto del sistema gps. Poi l’hanno seguita e braccata dopo l’ennesimo furto in appartamento. Così i poliziotti di Latina – come riportato da Latina Oggi – sono riusciti a mettere in trappola un uomo di 32 anni che fa parte di una banda di professionisti di furti nelle abitazioni. Ma non è stato facile. L’uomo ha tentato di investire gli agenti che hanno dovuto sparare. Sono tre i suoi complici riusciti a fuggire.