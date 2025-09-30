Latina, inseguimento folle tra le campagne: ladro in fuga dopo lo schianto

Notte movimentata tra le campagne di Latina e Sezze, dove un ladro è riuscito a impossessarsi di un autocarro all’interno di un’azienda agricola a conduzione familiare lungo l’Appia. Il furto, avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica, è stato immediatamente notato da un giovane della famiglia che, dopo aver visto il mezzo allontanarsi, ha dato l’allarme al 112 senza mai perderlo di vista.

L’autocarro – come riporta anche l’edizione odierna del quotidiano Latina Oggi – è stato intercettato dai carabinieri all’altezza di Latina Scalo, ma il conducente ha tentato una fuga a tutta velocità, sfrecciando tra incroci pericolosi e rotatorie fino a imboccare via della Sorgente. Qui la corsa si è interrotta bruscamente: il mezzo, finito in un vicolo cieco, ha sfondato con il cassone il muro di recinzione di un’abitazione. Nonostante l’incidente, il ladro è riuscito a scendere e a scappare a piedi nei campi, dileguandosi nel buio.

Le ricerche dei carabinieri, protrattesi per oltre un’ora, non hanno dato alcun riscontro positivo. Secondo gli investigatori, l’autocarro sarebbe stato destinato a ulteriori colpi, probabilmente per trasportare refurtiva, lasciando ipotizzare il coinvolgimento di una banda specializzata nei furti a danno di aziende e attività commerciali.