Latina, “Insieme siamo più forti”: successo per l’iniziativa contro le truffe agli anziani

Si è svolta oggi la giornata conclusiva del progetto “Insieme siamo più forti”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani del Ministero dell’Interno, il programma ha previsto due incontri a cadenza mensile, con l’obiettivo di fornire informazioni utili e favorire la socializzazione delle persone che vivono condizioni di particolare fragilità. Questa mattina, nei locali dell’Assessorato ai Servizi Sociali in via Bonn, è stato fatto il punto sullo stato dell’arte del progetto, a cui hanno partecipato anche – tra gli altri – l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso, il presidente della commissione Servizi sociali Nicola Catani, la dirigente Emanuela Pacifico e l’assistente sociale e referente del progetto Ester Licata.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato l’assessore Michele Nasso – del progetto avviato a giugno e appena concluso. In questi cinque mesi, due volte al mese, sono stati organizzati momenti formativi dedicati a sensibilizzare le persone più fragili, sempre più spesso prese di mira da truffatori esperti. Si sono avvicinate sia persone desiderose di imparare a difendersi, sia vittime di episodi che le hanno profondamente segnate. La loro presenza è stata preziosa: hanno condiviso testimonianze importanti, contribuendo a diffondere un piccolo decalogo di consigli utili per evitare rischi e situazioni pericolose. Ringrazio la cooperativa e tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso. Parteciperemo al bando anche il prossimo anno, nella speranza di poter replicare e ampliare il progetto già avviato”.