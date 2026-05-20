Latina, insulti alla sindaca Celentano: a processo nel 2027

Saranno processati il 20 maggio 2027 un uomo di 71 anni e una donna di 50, entrambi di Latina, accusati di diffamazione nei confronti della sindaca di Latina Matilde Celentano.

Secondo le indagini della Digos, i due avrebbero pubblicato su Facebook alcuni commenti offensivi rivolti alla prima cittadina. Tra le frasi finite al centro dell’inchiesta ci sarebbero “Tutta rifatta in viso, ecco i soldi che fine fanno, tutto un magna magna” e “Le labbra a canotto”, scritte il 14 ottobre 2024 sotto alcuni contenuti social.

In precedenza erano già state individuate altre due persone coinvolte nella vicenda. In quel caso, dopo una lettera di scuse indirizzata alla sindaca e l’accettazione di svolgere lavori socialmente utili, la querela era stata ritirata.