Latina: da domani pomeriggio senza acqua, esclusi lo Scalo e i borghi

Nuovi disagi in vista per i cittadini di Latina. Acqualatina comunica che, a causa di urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice principale, il servizio idrico verrà interrotto nel pomeriggio di domani, mercoledì 1° aprile 2026 fino a notte.

Nel dettaglio l’interruzione inizierà alle ore 15:30 e si protrarrà fino alla mezzanotte dello stesso giorno. Il ripristino del flusso idrico avverrà progressivamente nelle ore successive al termine dei lavori.

L’ordinanza riguarda l’intero Comune di Latina, con l’esclusione delle seguenti zone che continueranno a ricevere il servizio regolarmente: Latina Scalo, Borgo Bainsizza e Borgo Sabotino, Borgo Montello e Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora

Per limitare i disagi alla cittadinanza, verrà attivato un servizio sostitutivo tramite autobotti, che stazioneranno nei seguenti punti della città: Piazza Angelo Celli e Largo F. Cavalli (Zona Q5)