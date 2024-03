Latina, interventi per ottimizzare l’irrigazione nella provincia

L’incremento della sericoltura e delle colture intensive nel comprensorio di bonifica ha richiesto al Consorzio una rimodulazione della stagione irrigua: si è passati dai sei/otto mesi di irrigazione all’attuale irrigazione continua per dodici mesi l’anno.

La carenza di risorse idriche, dovuta alle ridotte precipitazioni meteoriche, ha spinto il Consorzio a intervenire con misure di razionalizzazione della risorsa e a individuare nuove soluzioni progettuali per garantire il necessario fabbisogno degli utenti.

Gli ingegneri del Consorzio hanno elaborato diversi progetti, tra cui quello relativo all’adeguamento e al miglioramento funzionale del comprensorio irriguo Centrale Sisto nei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

I lavori, già avviati e in corso, coinvolgono una superficie irrigua di 3.700 Ha, con circa 1200 utenti che beneficiano dell’irrigazione collettiva in pressione. Tra le azioni previste vi sono la realizzazione di sezionamenti sulle condotte principali, la fornitura e posa di nuovi idrocontatori automatizzati e l’implementazione di un sistema di telecontrollo per una gestione innovativa dell’irrigazione e un utilizzo ottimale delle risorse idriche.

Questi interventi, che saranno completati entro il 2024, rientrano in un piano più ampio di lavori finalizzati al corretto utilizzo della risorsa idrica sull’intero territorio provinciale.