Latina, intimidazione a due fratelli pusher detenuti: in fiamme la loro casa

Un chiaro atto intimidatorio con un incendio di matrice dolosa che ha mandato in fiamme l’abitazione di due fratelli pregiudicati, detenuti tutt’ora in carcere. E’ quanto accaduto all’interno del consorzio residenziale Marina Macchiagrande, tra Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, degli ignoti hanno appiccato un incendio che ha distrutto il retro di una casetta in legno, di proprietà dei fratelli Ortenzi, Simone e Daniele. Entrambi si trovano in carcere per droga ed uno dei due era stato inoltre condannato a 4 anni dopo l’inchiesta Scarface.

E’ proprio per questi passati che gli agenti della Questura di Latina hanno avviato sotto il massimo riserbo i primi accertamenti. A lanciare l’allarme la scorsa notte sono stati i vicini di casa, che notate le fiamme hanno immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sono stati loro a rilevare sul posto tracce di liquido infiammabile, presumibilmente utilizzato per accelerare il propagarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti in un primo momento gli agenti della Squadra Volante, poi raggiunti dagli uomini della Scientifica che hanno effettuato un attento sopralluogo.