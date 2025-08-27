Latina, intitolato a Vincenzo D’Amico l’impianto sportivo outdoor in Q4

Durante la commissione toponomastica di oggi si è deciso che il nuovo impianto sportivo outdoor che sorgerà in Q4 sarà intitolato a Vincenzo D’Amico, figura di spicco del calcio pontino e laziale.

Nato e cresciuto a Latina, Vincenzo è poi subito approdato nella sua squadra del cuore, la Lazio. Era tra i più giovane dei ragazzi del ’74, quelli della famosa “banda Maestrelli” che portarono per la prima volta lo scudetto nella Roma biancoceleste.

Un’icona per molti, un esempio per tutti. Il nome di Vincenzo rimane impresso ora nella sua Latina, come sottolineato da Mario Faticoni, consigliere comunale, presidente della commissione bilancio, patrimonio e politiche agricole: “Nonostante il successo in Serie A e la convocazione in Nazionale Under-21, D’Amico non ha mai dimenticato Latina. Tornava spesso, seguiva i ragazzi dei settori giovanili, portava la sua esperienza. Per molti di noi, era il campione di quartiere, quello che ti fermava per strada e ti dava un consiglio”.

“Dedicargli questo impianto – continua – significa ricordare che lo sport non è solo risultati, ma educazione, sacrificio e comunità. Qui, tra questi campi, i giovani impareranno che il vero successo non è vincere a tutti i costi, ma crescere come atleti e come persone, ed è questo il messaggio che il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo sport Andrea Chiarato e tutta l’amministrazione vuole dare ai ragazzi, ma soprattutto ai tanti bambini e bambine che ogni anno iniziano a praticare sport”.