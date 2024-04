Latina investe oltre 250mila euro per nuove aree giochi per bambini

L’Amministrazione Comunale di Latina investe oltre 250mila euro per nuovi giochi nei parchi della città.

Queste le parole del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, che spiega gli interventi in corso.

“I primi lavori – dichiara – sono iniziati nella giornata di ieri nel Parco Oasi Verde Susetta Guerrini e consistono nel montaggio dei nuovi giochi, che andranno a sostituire quelli ammalorati e non più in sicurezza. Tra pochissimi giorni i più piccoli avranno già a disposizione uno spazio nuovo dove poter trascorrere i pomeriggi primaverili. Lo stesso si farà nelle altre aree verdi di Latina, comprese quelle delle scuole, dove gli strumenti a disposizione dei bambini non erano più utilizzabili.

Questi interventi consentiranno di poter usufruire di spazi dedicati allo svago e all’attività motoria, nella più totale sicurezza. L’amministrazione, infatti, ha preferito dotare le aree di nuovi strumenti piuttosto che intervenire su quelli già presenti, ormai datati e non più utilizzabili.

Questi interventi, oltre a fornire spazi migliori ai più piccoli, consentiranno una riqualificazione delle aree dei parchi comunali, che fungono anche da centri di aggregazione per le famiglie”.

Oltre al parco Oasi Verde Susetta Guerrini, i primi interventi riguarderanno la scuola di via Quarto, la scuola Don Milani, la scuola di via Calatafimi e il parco Villafranca di via Tanaro. Al termine, previsto entro il mese di maggio, si proseguirà con le nuove aree.”