Latina, investe un ciclista sordomuto e fugge: indagini in corso

Tragedia sfiorata su via del Lido, a Latina, dove un giovane ciclista sordomuto è stato travolto da un’auto pirata.

L’incidente, come riportato anche da Latina Oggi, è avvenuto all’incrocio tra via del Lido e via Scarlatti. Il ragazzo, intento ad attraversare, è stato colpito in pieno da un automobilista. Come se non bastasse, il conducente non ha avuto nemmeno l’accortezza di fermarsi a soccorrere la vittima dell’incidente.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, allertati da alcuni passanti, con il giovane che ha riportato ferite lievi. La Polizia Locale è ora al lavoro per identificare l’automobilista.