Investe un uomo che era in bicicletta e lo lascia a terra in gravi condizioni fuggendo via con l’auto. Il grave episodio è accaduto ieri notte a Borgo Podgora e denunciato su Facebook dagli operatori del centro di accoglienza dove era ospitato il giovane di origini asiatiche e richiedente asilo che è stato soccorso dai passanti. Trasportato al Goretti, il ragazzo è in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri di Borgo Podgora.