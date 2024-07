Latina, investe una ragazza e scappa: denunciato un anziano

Un uomo di 77 anni ha investito una ragazza e non si è fermato a prestarle soccorso. Questo è ciò che è accaduto a Latina; l’uomo, dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale, si è allontanato senza prestare soccorso a una cittadina rumena di 24 anni la quale è stata soccorsa dal personale del 118 giunto e portata per le cure del caso, al nosocomio di Latina.

Dopo un’accurata indagine, i Carabinieri del dipendente N.O.R. -Sezione radiomobile, hanno denunciato l’uomo per omissione di soccorso.