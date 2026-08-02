Latina, investita da un’auto in retromarcia: grave un’80enne

Grave incidente stradale nella mattinata di ieri, primo agosto, in via Quarto, a Latina, dove una donna di 80 anni è stata investita da una Smart Fortwo mentre attraversava la strada, alcuni metri oltre le strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, condotta da un uomo di 74 anni e ferma poco prima lungo il margine della carreggiata, stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha colpito l’anziana, facendola cadere violentemente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti. La donna ha riportato fratture e diverse lesioni ed è attualmente ricoverata.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati alla Polizia Locale. Determinanti per chiarire l’esatta successione dei fatti potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle attività commerciali della zona.