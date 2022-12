Latina, investita da uno scooter: grave una 27enne

Stava attraversando la strada quando è stata violentemente travolta da un motorino che transitava lungo via Isonzo a Latina. A riportare gravi conseguenze una 27enne del capoluogo che è stata investita in pieno da un 16enne che viaggiava a bordo del suo Scarabeo 50.

La dinamica di ciò che è accaduto ancora non è chiara, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato la giovane donna in gravi condizioni presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ora farà luce sull’esatta dinamica dei fatti.