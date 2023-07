Latina, investita dall’auto pirata la sera prima della Maturità

E’ accaduto in via Torre La Felce domenica sera poco dopo le 23, un’auto pirata ha investito, facendo poi perdere le proprie tracce, una giovane 20enne che il giorno dopo avrebbe dovuto sostenere l’orale per la Maturità.

Le indagini affidate agli agenti della Polizia Stradale di Latina hanno permesso di rintracciare poco dopo l’autore del fatto, un uomo di 40 anni, denunciandolo per il reato di omissione di soccorso e lesioni. Per la ragazza invece solo qualche ferita e tanta paura, il suo quadro clinico non sarebbe grave.