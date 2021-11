Latina, investita docente davanti al Manzoni

Questa mattina intorno alle 9.30 su viale Le Corbusier, davanti al liceo Manzoni di Latina, una docente di 50 anni è stata investita da un auto mentre attraversava la strada.

L’impatto è stato molto violento e per la professoressa è stato necessario il trasporto al Santa Maria Goretti da parte del 118. Secondo una prima ricostruzione, l’auto non si è fermata nel momento in cui la donna stava attraversando la strada e l’ha colpita in pieno facendole fare un volo di diversi metri, hanno assistito all’accaduto molti studenti che per il forte rumore si sono affacciati alle finestre delle classi.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.