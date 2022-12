Latina, investiti da un’auto sulle strisce: feriti due 17enni

Stavano attraversando sulle strisce pedonali in prossimità del centro commerciale Latina Fiori quando sono stati investiti in pieno da un auto in transito. Tanta paura e qualche ferita per un ragazzo ed una ragazza, entrambi 17enni.

Immediato il soccorso da parte del guidatore dell’auto, il quale ha allertato i soccorritori del 118 che in pochi minuti si sono recati sul posto con due ambulanze e successivamente hanno deciso di trasportare i due minori presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti. Fortunatamente nulla di grave. La dinamica ora è al vaglio degli agenti della Polizia Locale.