Latina, investito e ucciso in bicicletta in via del Lido

Questa mattina in via del Lido è avvenuto un tragico incidente stradale, dove un58enne in bicicletta è stato investito da un’auto, inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, il ciclista è morto sul colpo.

Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze del caso.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo in bicicletta, procedeva in direzione del mare quando ha svoltato per raggiungere il bar della stazione di servizio sull’altro lato della strada, un locale frequentato da lui abitualmente.

Nello svoltare è stato travolto dall’auto Bmw Serie 1 che lo ha preso in pieno, facendolo sbalzare sull’asfalto per diversi metri.

Il tratto di strada di via del Lido in direzione Capoportiere chiuso dalla rotatoria all’incrocio con strada Litoranea.