Latina, investito e ucciso in via del Lido: conducente positivo alla cocaina

L’automobilista 54enne, che domenica mattina ha investito mortalmente Danilo Carloni, in via del Lido mentre raggiungeva il bar della stazione di servizio vicino casa, è risultato positivo alla cocaina.

Il filmato registrato da una telecamera della video sorveglianza del distributore di carburanti ha consentito di ricostruire in maniera chiara la dinamica del sinistro, delineando una serie di responsabilità e concause:

il ciclista che proveniva dalla strada Litoranea ha girato all’improvviso, mentre il conducente viaggiava a velocità sostenuta. La posizione si aggrava nell’ambito dell’inchiesta avviata per omicidio stradale, che lo vede indagato, perché gli esami medici ai quali è stato sottoposto in pronto soccorso hanno rivelato il consumo di cocaina.