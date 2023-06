Latina, ispezioni del Nas nei market di alimenti etnici

Operazione dei carabinieri del NAS in Italia e anche in provincia di Latina dove sono stati ispezionati 15 distributori di alimenti etnici di cui 10 sono risultati non conformi per carenze igienico – sanitarie e strutturali. Per queste criticità è stata interessata l’Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Irrogate sanzioni pecuniarie per 14.000 euro. Sottoposti a sequestro amministrativo 1750 kg di prodotti alimentari poiché in parte privi di tracciabilità, in parte detenuti, per la vendita/ somministrazione in violazione delle procedure di autocontrollo HACCP.

Nel corso delle attività è stato constatato l’uso di magazzino abusivo di stoccaggio dei prodotti, depositi in pessime condizioni igienico-sanitarie, ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori, che hanno comportato l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico di un esercizio commerciale situato comune del sud pontino.