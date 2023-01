Latina, Istituto Einaudi-Mattei: le date degli Open Day

Sabato 14 e domenica 22 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, l’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi-Mattei di Latina, aprirà le sue porte agli studenti frequentanti le classi Terze degli Istituti secondari di primo grado ed ai loro genitori in vista delle iscrizioni all’anno 2022/2023.

In un momento delicato ed importante come quello della scelta della scuola superiore, I.I.S. Einaudi-Mattei vuole essere accanto alle famiglie per offrire il proprio supporto informativo ed orientativo. L’offerta formativa del polo professionale della città è articolata e molti sono gli indirizzi tra i quali poter scegliere: Ottico, Odontecnica, Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale, Manutenzione ed assistenza tecnica,Gestione delle acque, Risanamento Aziendale e Mady in Italy. Inoltre sono presenti, per chi fosse interessato, anche dei corsi serali relativi alla Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi per la Sanità e L’Assistenza Sociale. Ricordiamo l’opportunità dei suddetti, non solo per conseguire un eventuale secondo diploma, ma anche per chi volesse rimettersi in gioco in un nuovo settore lavorativo. Il passaggio alle scuole superiori è un momento fondamentale nella vita dei ragazzi ed è necessario che la scuola sia accanto a loro per orientarli verso una scelta matura e consapevole. Di questo importante Istituto se ne è parlato anche nella trasmissione “Lavoro e non solo…” andata in onda il 27 dicembre su Lazio TV, dove è emerso l’importanza di un percorso formativo specializzato per permettere ai ragazzi di entrare più velocemente nel mondo del lavoro. In un periodo dove il mercato del lavoro non richiede più maestranze generiche, è fondamentale offrire ai ragazzi una formazione specifica, basata su l’acquisizione di competenze necessarie affinché siano appetibili da aziende del territorio e non solo. Infatti le imprese hanno una grande difficoltà a reperire personale qualificato, perché il lavoro c’e’, ma paradossalmente manca il capitale umano competente. Pertanto la Scuola è fondamentale sia a livello educativo e formativo ma soprattutto è importante perché è relazione ed interazione sociale, punti chiave per una crescita professionale e personale delle future generazioni.