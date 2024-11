Latina-Juventus a Biella, Boscaglia: “Gara da prendere con le pinze”

Il Latina Calcio 1932 è chiamato all’esame Juventus Next Gen. Una sfida alla quale il sodalizio nerazzurro deve affrontare senza alibi di sorta: la vittoria è un risultato a dir poco fondamentale, vista la difficile, seppur prematura, situazione di classifica. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Monopoli, un passo falso che non prosegue l’ottimo avvio del neo tecnico Roberto Boscaglia sulla panchina nerazzurra, dopo la vittoria di Catania. In quel di Biella, il Latina dovrà fare a meno di Capitan di Livio ed Edoardo Vona, entrambi reduci da una “fatale” quinta ammonizione nella gara contro i gabbiani di Puglia: pena, una giornata di squalifica.

“Questa squadra ha bisogno di giocare perché ce l’ha nelle corde. – dichiara il tecnico nella conferenza stampa pre gara – Sarà una Juventus giovane, con giocatori di qualità e dovremo essere bravi a giocare.”

“Abbiamo qualche giocatore in ritardo di condizione (Improta – Martignago – Cittadino n.d.r.) e stiamo lavorando in allenamento, seppur finora ho avuto modo di allenare la squadra solamente in sedute di rifinitura. Vogliamo un risultato positivo”.

È proprio risultato positivo, quello che serve al sodalizio del Presidente Terracciano, chiamato al ritorno alla vittoria ora che la classifica inizia a stringere sempre più.