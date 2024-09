Latina ko a Torre del Greco. La Turris vince 2-0

Due gol, uno per tempo, puniscono in Latina nella trasferta in casa della Turris. Per i pontini prima sconfitta in campionato, per i corallini invece primi gol e primo successo dopo due sconfitte consecutive. Una partita a cui il Latina approccia bene, sfiorando il gol in avvio con Bocic che tira alto da ottima posizione. Poi la rete della Turris. Scaccabarozzi riceve palla da 35 metri e spara, Cardinali è fuori dai pali e si fa sorprendere. I nerazzurri faticano a reagire, nel finale di primo tempo però si divorano il pareggio con Marcone che fa il miracolo su Ercolano che era pronto a colpire a porta vuota su assist di Bocic. Nella ripresa i pontini non riescono a graffiare e finiscono con l’incassare il 2-0 con Morrone che con un destro al volo fa fuori ancora Cardinali. Poi poco altro, con il Latina che non reagisce.

Turris – Latina Calcio 1932 2-0

Turris (3-4-2-1): Marcone, Esempio, Morrone (80’ Nocerino), Giannone, Ricci, Casarini, Onofrietti (64’ Pugliese), Scaccabarozzi, Trotta (89’ Tannor), Nicolao, Boli (80’ Castellano). A disposizione: Iuliano, Fallani, Tannor, Solmonte, Porro, Desiato. Allenatore: Conte.

Latina Calcio 1932 (4-3-1-2): Cardinali, Ercolano, Ciko (64’ Martignago), Di Livio, Mastroianni (80’ Di Giovannantonio), Riccardi (55’ Ndoj), Berman, Saccani (80’ Vona E.), Cortinovis (64’ Marenco), Bocic, Scravaglieri. A disposizione: Civiello, Basti, Di Renzo, Crecco, Addessi, Vona A., Cipolla. Allenatore: Padalino.

Arbitro dell’incontro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

Assistenti: Cosimo Schirinzi di Casarano e Tommaso Mambelli di Cesena.

Quarto Emanuele: Antonio Di Reda di Molfetta.

Marcatori: 20’ Scaccabarozzi (T), 71’ Morrone (T)

Ammoniti: 19’ Berman (L), 63’ Di Livio (L), 79’ Boli (T), 85’ Pugliese (T)

Recuperi: 2’ pt. 6’ st.

Angoli: Turris 2 Latina Calcio 1932 2

Note: Spettatori totali 1033 compresi 53 ospiti.