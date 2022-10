Latina, la 23esima edizione dell’International Circus Festival of Italy

È stata presentata la 23ª edizione dell’International Circus Festival of Italy. L’attesa manifestazione circense che si svolgerà da giovedì 13 a lunedì 17 Ottobre a Latina promuove lo spettacolo dal vivo e l’arte circense sotto ogni forma e vedrà sfidarsi, per aggiudicarsi l’ambito trofeo, i migliori artisti circensi selezionati dalle migliori scuole del mondo, che si esibiranno davanti a due giurie divisi in due spettacoli diversi ogni giorno.

Seduti al tavolo dei relatori Fabio Montico il presidente dell’Associazione Giulio Montico, i due presentatori Andrea Giachi ed Alessia Dell’Acqua e il direttore di pista Tommy Cardarelli, gli imprenditori Luca Lepori/Park Hotel, Bernardino Passeri/Distretti Ecologici, Rino Polverino/24MilaBaci e Francesca Cristofoli/Modulo Centro Studio Danza.



Fabio Montico presidente dell’Associazione Giulio Montico e direttore artistico del festival ha detto: “Torna l’appuntamento annuale con il Festival e questo ci conforta e rassicura, abbiamo ricevuto degli importanti riconoscimenti anche da parte del Ministero della Cultura che si complimenta con noi per la visibilità mondiale del Festival Internazionale del Circo d’Italia, annoverato oggi tra i migliori Festival di settore, questo apprezzamento da parte del Ministero ci inorgoglisce anche per questa edizione ci saranno dei numeri eccezionali, la giuria della critica fra le più temute e competenti, c’è l’emozione di sempre e la curiosità di sapere chi sarà il vincitore di questa importante sfida, molte novità anche nella formula scontistica dei biglietti, ci sono delle agevolazioni per gruppi e famiglie, proprio per dare a tutti la possibilità di godere a pieno dello spettacolo più bello del mondo”

Come sempre, la partecipazione a tutti gli eventi collaterali al Festival è libera e gratuita. I ventiquattro numeri in programma per la cinque giorni, saranno sapientemente miscelati fra loro e daranno vita a due spettacoli diversi che riguarderanno tutte le specialità circensi.

Si comincia giovedì secondo il seguente Calendario:

Giovedì 13 Ottobre ore 10 Matinée; ore 21 (spettacolo A);

Venerdì 14 Ottobre ore 10 Matinée; ore 21 (spettacolo B);

Sabato 15 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);

Domenica 16 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);

Lunedì 17 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.

Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi.