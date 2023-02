Latina, la banda del buco svaligia un Compro Oro in via Pontinia

La banda del buco colpisce ancora a Latina, questa volta in un Compro Oro in via Pontinia. I banditi hanno agito durante l’ora di pranzo, in un orario compreso tra le 13 e le 15, mentre l’attività commerciale era chiusa.

Avrebbe riaperto nel pomeriggio, ma una volta sul posto i proprietari hanno scoperto l’accaduto. I malviventi hanno agito con grande sicurezza e lasciando zero tracce, si sarebbero introdotti dai garage del seminterrato praticando un foro nel pavimento che gli ha permesso di introdursi nel attività. E’ in fase di quantificazione il bottino del colpo, che però, dalle prime testimonianze, sembrerebbe essere ingente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Latina che stanno indagando sul caso ma non sarà facile risalire alla banda di professionisti che da tempo mette in ansia molte attività del capoluogo.