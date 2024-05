Latina, la banda del buco tenta un colpo in gioielleria

La banda del buco è tornata a colpire, o meglio ci ha provato senza riuscire stavolta nel suo intento. E’ accaduto in pieno centro città, dove il gruppo criminale aveva painificato un altro rocambolesco piano per svuotare una gioielleria, questa volta in pieno centro, ma qualcosa dev’essere andato storto e l’azione criminale è sfumata quando i banditi erano arrivati a un passo dal bottino, dopo avere forato una parete nel piano interrato che ha permesso loro di sbucare direttamente nel magazzino dell’esercizio commerciale. Nel mirino degli specialisti dello scasso è finita la gioielleria Di Prospero di viale dello Statuto: la scoperta risale alla mattina di ieri, ma con ogni probabilità il tentativo di intrusione risale allo scorso settimana. Del caso si stanno occupando gli investigatori della Polizia, intervenuti dopo la segnalazione del titolare dell’attività al numero unico per le emergenze 112.

Il colpo non è riuscito, ma l’azione compiuta dalla banda di sconosciuti ha del sensazionale perché come al solito i ladri sono riusciti a muoversi con incredibile precisione, sfruttando a loro favore la dislocazione dei locali negli scantinati di uno dei tanti edifici del centro. Probabilmente i banditi sono riusciti a raggiungere il piano interrato del condominio aprendo le grate di areazione sul marciapiede antistante al negozio, ma non è escluso che siano riusciti anche a passare dalla scala principale del palazzo. I titolari della gioielleria si sono accorti dell’intrusione ieri mattina all’apertura, quando hanno trovato spalancata la porta che conduce al magazzino del piano sottostante e andando a controllare hanno trovato un buco nella parete: stando a una prima ricostruzione, non è escluso che il varco sia stato realizzato dai ladri domenica notte, perché un residente di un condominio vicino ha sentito l’allarme suonare, sebbene i gioiellieri non avrebbero ricevuto alcuna segnalazione.