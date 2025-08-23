Latina, la carica del sindaco Celentano ai nerazzurri: “Onorate la maglia della nostra città”

La Serie C SkyWiFi ha già aperto le sue porte ad alcune compagini. Domani sarà il turno del Latina che, all’ombra del ‘Francioni’, sfiderà l’Atalanta U23 in quella che sarà la prima apparizione dei nerazzurri in campionato.

Prima di fischiare per la prima volta il via, non può mancare l’in bocca al lupo del sindaco Celentano alla campagna che Marenco e compagni stanno per intraprendere:

“Cari ragazzi, in vista dell’inizio di questo nuovo campionato, a nome mio e dell’intera città di Latina, voglio farvi un grandissimo in bocca al lupo! Sappiamo quanto avete lavorato e quanta passione mettete in ogni allenamento, in ogni azione. Il campo vi attende, pronto a essere teatro delle vostre imprese. Dimostrate la vostra forza, il vostro impegno e la determinazione che da sempre contraddistinguono la nostra squadra. Latina è con voi, pronta a tifare e a sostenervi in ogni momento. Giocate con il cuore, onorate la maglia nerazzura e ricordate che siete l’orgoglio di tutta la città. In bocca al lupo, e che sia l’inizio di una stagione ricca di soddisfazioni!”