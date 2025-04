Latina, la carica di Bruno: “Mettere la pietra sulla salvezza, abbiamo bisogno di tutti”

Il Latina Calcio 1932 si appresta a scendere in campo per l’ultima volta in questa stagione davanti ai suoi tifosi. Domani al ‘Francioni’ arriverà il Potenza, ormai praticamente sicuro del suo posto nei play-off per provare l’assalto alla B. Un match che per il Latina deve poter significare salvezza, cercando di restituire alla piazza il sorriso che quest’anno è mancato.

L’avvento di mister Bruno e la prima vittoria sotto la sue gestione ha ridato speranza alla formazione nerazzurra, ora vicina più che mai alla quinta permanenza di fila in Lega Pro. Proprio l’allenatore beneventano è intervenuto in sala stampa alla vigilia della gara, per commentare assieme ai giornalisti le sensazioni su quella che sarà la 37esima giornata di Serie C NOW:

“Dal punto di vista della motivazione siamo focalizzati sull’obiettivo da raggiungere. I ragazzi sanno che dobbiamo mettere questa pietra sopra ad una stagione difficile, con l’ultimo sforzo che deve arrivare domani. Siamo contenti tutti di poter lavorare già in una situazione diversa. Ho parlato tanto con la squadra prima della trasferta col Picerno. Durante gli allenamenti ho visto finalmente una svolta, guardiamo al futuro con più serenità dopo una settimana bella ma complicata”

“Saremo sempre sul chi va là – ha continuato il mister – dobbiamo stare attenti su certe zone di campo e cercare di fare una partita più pulita. Domani cercheremo di proporre il nostro gioco nel limite di quel che abbiamo provato assieme, vogliamo cercare di metterli in difficoltà nonostante i grandi numeri offensivi che possiedono”

Focus anche su quelli che saranno i giocatori disposizione, sensazioni positive da parte del gruppo allo staff di mister Bruno: “Domani possiamo contare su tutti tranne gli squalificati e lungodegenti. I ragazzi stanno facendo vedere buone cose e credo di avere una squadra di ottimo livello. Se c’è un potenziale inesplorato? Questo è un grande gruppo, con un importante potenziale per me. Forse non sono state trovate le chiavi per entrare nelle loro menti”.

Non poteva mancare un appello alla sua gente, chiamata a gran voce dal ‘Colonnello’ per aiutare i suoi a raggiungere un obiettivo che sembrava un’utopia solo qualche settimana fa: “I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, domani vorremmo che tutti venissero a supportarci e ad incitarci, magari per festeggiare assieme la salvezza”