Latina, la Celentano fa visita al carcere di via Aspromonte

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha fatto visita al Carcere di Aspromonte con l’accoglienza della direttrice Pia Paola Palmeri, il dirigente aggiunto di Polizia Penitenziaria Giacomo Santucci e il Sovrintendente Privato Angelo in rappresentanza del corpo della Polizia Penitenziaria. Al termine della visita, ha incontrato anche il gruppo degli agenti penitenziari in servizio, a cui ha rivolto il suo ringraziamento per l’impegno con cui svolgono le loro mansioni.

“L’incontro di questa mattina – spiega la prima cittadina di Latina – è stato un proficuo scambio su esigenze e necessità ed è stata l’occasione per complimentarmi con la direttrice per la cura con cui viene gestita la casa circondariale. L’amministrazione che rappresento si prende l’impegno di colmare le difficoltà che ci sono state rappresentate. In particolare, ci attiveremo per garantire la presenza della figura di un mediatore culturale, necessaria a causa dell’elevato numero di detenuti stranieri che rappresentano un terzo dei totali, e per istituire il servizio anagrafe a richiesta per permettere ai detenuti di effettuare le pratiche di cui hanno bisogno”