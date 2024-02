Latina, la conferenza sindaci sulla Sanità con il presidente Rocca

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha indetto per il prossimo 26 febbraio la conferenza dei sindaci sulla Sanità fissata alle ore 11 in prima convocazione e alle ore 12 in seconda convocazione, avrà luogo nell’aula consiliare del Comune di Latina. All’ordine del giorno un solo punto, l’illustrazione della Programmazione ospedaliera 2024-2026 nella provincia di Latina, da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il sindaco Celentano ha affermato:

“Si tratta di un appuntamento molto importante per il territorio pontino La presenza del presidente Rocca alla Conferenza dei Sindaci della provincia di Latina rappresenta un unicum, a riprova della sensibilità mostrata verso il territorio pontino al centro di una riorganizzazione dei servizi sanitari nell’ottica di una migliore ridistribuzione delle risorse rispetto alle esigenze dei cittadini”.

“Gli ultimi provvedimenti e stanziamenti regionali in campo sanitario – ha proseguito il sindaco Celentano – rimettono in discussione il vecchio criterio romano-centrico. Il presidente Rocca esporrà il nuovo piano che prevede, come preannunciato nei mesi scorsi, l’implementazione dei posti letto ed in particolare dei posti letto nei reparti di Medicina. Inoltre, abbiamo a disposizione nuove risorse da mettere a terra in vista del prossimo Giubileo e il presidente Rocca ci aggiornerà sullo stato dell’arte degli interventi previsti. L’appuntamento del 26 febbraio sarà occasione irrinunciabile per i sindaci pontini che potranno confrontarsi con il presidente Rocca”.