Latina, la convenzione urbanistica tra Regione e Comune è realtà

La Convenzione urbanistica tra Regione Lazio e Comune di Latina è realtà: In calendario anche interventi di edilizia popolare e sulla portualità

Alla nota ufficiale dell’assessore regionale all’urbanistica Ciacciarelli fa seguito il commento di Roberto Belvisi, presidente della Commissione urbanistica: “Il Comune di Latina si è dotato di uno strumento innovativo che velocizzerà ogni pratica”

Non è una grande giornata soltanto per il Comune d Latina ma per una Regione intera. Infatti, c’è condivisione per questa convenzione siglata in ambito urbanistico tra Regione Lazio e Comune di Latina. Così, martedì 12 l’assessore all’urbanistica Pasquale Ciacciarelli ha ricevuto l’assessore Annalisa Muzio e il presidente della Commissione urbanistica Roberto Belvisi, dato il continuo lavoro svolto tra i due con gli uffici comunali competenti. Il perché? La Convenzione urbanistica appena siglata tra i due enti pubblici.

“Grazie al lavoro costante dell’Assessore Muzio e del Presidente della Commissione Urbanistica Belvisi, siamo riusciti ad instaurare un forte e funzionale dialogo tra la Regione Lazio ed il Comune di Latina che ci ha consentito di raggiungere in poco tempo importanti risultati -ha dichiarato l’assessore Ciacciarelli-. Abbiamo avuto modo infatti nel corso del nostro ultimo incontro in Assessorato Regionale, che ha visto la presenza anche del Capogruppo Lega in Consiglio Regionale On. Laura Cartaginese, di discutere del lavoro che stiamo avanzando sulla seconda città del Lazio che vede l’ormai prossima firma della convenzione, già approvata in Giunta Regionale, per il conferimento di funzioni”.

Un intervento che consentirà al Comune di Latina, nell’ottica dello snellimento procedurale, di esercitare importanti funzioni di competenza regionale quali, tra le più rilevanti, l’approvazione delle varianti al Piano Regolatore Generale ed alle Norme Tecniche Attuative, delle Varianti derivanti dai Programmi Integrati di Intervento, dai Programmi di Rigenerazione Urbana, dei Piani Attuativi e molti altri.

“Con la firma dell’assessore con delega all’urbanistica in forza alla Lega Pasquale Ciaccciarelli a questo nuovo strumento urbanistico daremo a Latina un nuovo e solido futuro, un futuro che questa volta diventa concreto: per questo continuo a dire che Latina sta vivendo un momento irripetibile, perchè con questa Convenzione saranno snellite decine e decine di pratiche” ribadisce Belvisi, che sin dall’inizio ha visto in questa opportunità offerta dalla Regione Lazio un principio di una nuova pianificazione urbanistica per la città, grazie proprio alla legge regionale numero 19 del 2022.

“Ma abbiamo ritenuto altresì necessario, per evitare che le strutture comunali risentano negativamente del peso derivante da tali procedimenti, istituire in seno alla Direzione Regionale Urbanistica un ufficio di Supporto Urbanistico” ha aggiunto l’assessore Ciacciarelli.

L’incontro con il Comune di Latina ha costituito inoltre un importante occasione per fare una panoramica complessiva sulle tematiche di competenza regionale, come sulle progettualità avanzate in materia di edilizia popolare e sul Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale che vede, tra i vari siti individuati per lo sviluppo delle nuove portualità, anche la Città di Latina con l’inserimento di Rio Martino.