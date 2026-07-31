Latina, la FEE toglie la Bandiera Blu al lungomare B

Dopo Sabaudia, anche Latina finisce sotto la lente della FEE, seppur in maniera meno grave: il riconoscimento della Bandiera Blu sul litorale, infatti, è stato rimodulato, confermando l’Ambito A (da Foce Verde a Capoportiere), mentre l’Ambito B (da Capo Portiere a Rio Martino) perde il vessillo.
Alla base della decisione – come riportato da LazioTv – c’è il ritardo nell’attivazione del servizio di salvamento sulle spiagge libere, partito solo lo scorso lunedì. La fascia A si salva grazie alla presenza degli stabilimenti, evitando al litorale di replicare quanto visto nelle ultime settimane a Sabaudia.