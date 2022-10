La libreria Feltrinelli di Latina ha accolto con grande piacere la proposta fatta da parte della casa editrice Tunué, ed ha subito inserito la bibliografia l’ “Agenda 2030 a fumetti” tra i suoi scaffali.

Tunué e la Feltrinelli hanno sposato questa proposta per la divulgazione degli obiettivi comuni più importanti (come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame nel mondo e la crescita della salute e del benessere), ed hanno creato una bibliografia e dei percorsi di lettura ad hoc per ogni punto del programma, che possa essere utile a docenti, librai e lettori.

Infatti da qualche giorno è possibile trovare nella libreria un allestimento speciale con i titoli Tunué divisi secondo i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (il programma ideato nel 2015 dai Paesi membri dell’ONU), con lo scopo di aiutare le persone, il pianeta e garantire la prosperità.

È possibile consultarla sul blog della casa editrice e utilizzarla a scuola, in biblioteca o, appunto, in libreria. Si tratta di titoli sia per adulti che per ragazzi che in modi diversi fotografano il mondo contemporaneo e le sue urgenze.