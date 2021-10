Latina, la festa della zucca e di Halloween al “Piccolo Mondo”

Presso l’asilo nido comunale “Piccolo Mondo” si è svolta una iniziativa, portata avanti dalle insegnanti con la società Dussmann Service, dedicata alla zucca e alla festa di Halloween.

I bambini hanno potuto partecipare ed interagire in alcune fasi della lavorazione, ricevuto delle informazioni sul tipo di prodotto e poi alla fine festeggiato dopo la cottura poco prima che il piatto fosse servito a tavola.

La stessa Dussmann Service, che ha in gestione il servizio di refezione scolastica per il Comune di Latina, ha programmato iniziative dedicate all’educazione alimentare con lo scopo di migliorare il servizio offerto, tra queste iniziative ci sarà un nuovo menù speciale oltre ad altre iniziative che si stanno portando avanti in sintonia con gli uffici comunale.

Primi momenti formativi per questi piccoli alunni che hanno “conosciuto” e poi assaggiato la zucca, alimento tipico di questo periodo dell’anno.