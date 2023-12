Latina, la Finanza sequestra 315 kg di pirotecnici e denuncia un 30enne

Oltre 600 pezzi tra materiale esplosivo e articoli pirotecnici particolarmente pericoloso, le Fiamme Gialle di Latina hanno sequestrato oltre 315 kg tra bombe carta, batterie, fuochi d’artificio.

Il materiale era custodito in assenza delle più elementari regole di sicurezza e pronto per essere immesso in commercio sul retro di un capannone industriale, adibito peraltro all’esercizio dell’attività di sostituzione e riparazione pneumatici, dove erano presenti numerose carcasse.

L’attività investigativa dei finanzieri pontini ha permesso di portare alla luce le varie irregolarità e di denunciare un 30enne, di origine campana, per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e per omessa denuncia di materie esplodenti.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei flussi di denaro movimentati, al fine di verificare la posizione dei responsabili dal punto di vista fiscale nonché individuare la filiera di approvvigionamento.