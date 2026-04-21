Latina, la fotografia incontra i bambini: laboratori e attività al Museo Cambellotti

La quarta edizione del Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina allarga lo sguardo ai più piccoli. Dal 7 al 31 maggio, il Museo Duilio Cambellotti ospiterà, accanto alla mostra dei finalisti, un programma di laboratori e iniziative dedicate ai bambini.

Si parte domenica 10 maggio con un’attività che unisce fotografia e poesia, seguita nel pomeriggio dal minibasket organizzato da Basket Bee. Il 17 maggio spazio alla cianotipia, tecnica fotografica sperimentata dai partecipanti con elementi naturali grazie alla collaborazione con Bottega Immagine – Centro Fotografia Milano.

Il calendario prosegue il 23 maggio con un laboratorio in inglese tra lettura e creatività, mentre il 24 maggio, già sold out, sarà dedicato all’arte etrusca con i Servizi Educativi del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Chiusura il 31 maggio con “Occhio ladro”, attività che invita i bambini a osservare il museo in modo originale.

Durante tutto il periodo sarà visitabile anche la mostra “Il tempo attraverso i nostri occhi”, con gli scatti degli alunni della scuola primaria di Pontenuovo.

Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.