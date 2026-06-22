Latina, la giovane scrittrice Sara Rossi presenta “La ragazza del Dojo”

Un romanzo che parla di crescita, accettazione di sé e della forza che si può trovare anche nelle proprie fragilità. Venerdì 26 giugno, alle ore 18, la Libreria Feltrinelli di Latina ospiterà la prima presentazione ufficiale de “La ragazza del Dojo”, il nuovo libro della giovane autrice pontina Sara Rossi, pubblicato da Lab DFG.

Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie con l’autrice. L’evento è aperto al pubblico.

Protagonista del romanzo è Elena, una ragazza di quindici anni che convive con un profondo senso di inadeguatezza. Il trasferimento in una nuova città sembra rendere ancora più difficile il suo percorso, finché l’incontro con il mondo del judo e con il dojo le permetterà di scoprire un nuovo modo di guardare a se stessa.

Sul tatami, infatti, Elena comprenderà che cadere non significa fallire e che la vera forza risiede nella capacità di rialzarsi.

Pensato soprattutto per il pubblico Young Adult, il libro affronta temi attuali come l’accettazione di sé, il disagio adolescenziale e la ricerca della propria identità. Un messaggio rivolto a tutti coloro che si sono sentiti almeno una volta fuori posto e che stanno cercando il proprio spazio nel mondo.

Sara Rossi, nata a Roma nel 1997, vive tra Latina e Ponza. Laureata in Editoria e Scrittura all’Università La Sapienza, nel 2022 ha ricevuto il prestigioso Myllennium Award per la narrativa. Con “La ragazza del Dojo” firma il primo capitolo di una saga contemporanea che punta a raccontare le fragilità e il coraggio delle nuove generazioni.