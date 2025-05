Latina, la “Giovanni Cena” corre per la solidarietà: “Corsa contro la Fame”

Mattinata speciale per gli studenti e i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Cena” di Latina, che ieri hanno partecipato alla “Corsa contro la Fame” nel parco San Marco, trasformato per l’occasione in un circuito di solidarietà.

L’iniziativa, promossa da Azione contro la Fame, unisce sport, cittadinanza attiva e sensibilizzazione su tematiche globali. Quest’anno l’attenzione era rivolta alla Costa d’Avorio. Durante l’anno scolastico gli alunni hanno ricevuto un “passaporto solidale” e si sono impegnati a raccogliere donazioni proporzionali ai giri percorsi nella corsa, coinvolgendo famiglie e amici.

L’evento si è svolto nella pineta del parco, con studenti e insegnanti che hanno corso o camminato lungo il tracciato. Presenti la Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina per l’assistenza medica e la Polizia Locale, che ha accompagnato il gruppo nel rientro a scuola a piedi.

Il progetto è stato proposto dal docente referente Sandro Di Resta e ha coinvolto attivamente tutta la comunità scolastica. Il Comune di Latina ha concesso il patrocinio morale; brevi saluti istituzionali da parte dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e della sindaca Matilde Eleonora Celentano.

Un’esperienza educativa e coinvolgente che ha lasciato nei ragazzi un segno concreto di responsabilità e partecipazione.