Latina, la lettera del sindaco Celentano per i futuri maturandi

Questa la lettera del sindaco di Latina, Matilde Celentano, indirizzata agli studenti che dovranno sostenere gli esami di maturità:

“Cari ragazzi,

vi auguro di vivere pienamente ogni sentimento, sensazione, palpitazione, ansia che l’esame di maturità porta con sé. Sarà un’esperienza che ricorderete per tutta la vita. Affidatevi con consapevolezza allo studio, facendo tesoro del vostro bagaglio culturale, e cercate di dare il meglio di voi, con coraggio e determinazione.

Il termine maturità deriva dal latino maturitas, indicando maturazione, saggezza, sviluppo completo. Ma guai a considerare l’esame di maturità un traguardo. È una prova che segna un passaggio, un giro di boa, verso altri obiettivi di studio o di lavoro. Godetevi fino in fondo questa esperienza, con la gioia di andare incontro ad una nuova fase della vita e con l’attenzione che richiede un passaggio così importante.

Ricade quest’anno il centenario della Riforma scolastica che ha introdotto l’esame di maturità, consentendo l’accesso all’università a tutti coloro che lo superavano. Da allora l’esame di maturità, diventato poi esame di Stato, ha subito modifiche nel suo espletamento. Oggi sarà pure una prova più agevole rispetto al passato, ma la notte che precede l’inizio della maturità accomuna i ragazzi di tutte le generazioni che si sono susseguite in questo secolo.

A nome dell’amministrazione comunale di Latina, vi auguro di affrontare questa sfida con orgoglio e con un sorriso propiziatorio per il vostro futuro, inseguendo passioni e ambizioni, portando con voi l’esperienza scolastica di questo ciclo di studi appena concluso nel quale avete stretto amicizie con i vostri compagni e fortificato la fiducia nei vostri docenti in un percorso di crescita che non vi abbandonerà mai.

Forza ragazzi, tifo per voi. Ad maiora semper”.