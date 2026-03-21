Latina, la mappa delle strade da riasfaltare con 10 milioni

Un piano atteso da anni prende finalmente forma. Il Comune di Latina ha dato il via libera a un intervento straordinario per il rifacimento e la messa in sicurezza di numerose strade cittadine, stanziando circa 10 milioni di euro. La decisione è arrivata con l’approvazione in giunta della delibera che avvia il percorso amministrativo di un progetto ampio, pensato per intervenire in maniera più incisiva rispetto alle manutenzioni ordinarie degli ultimi anni.

L’obiettivo è quello di affrontare in modo strutturale le criticità della rete viaria, da tempo segnalate da cittadini e automobilisti. Buche, avvallamenti e danni causati anche dalle infiltrazioni d’acqua hanno infatti reso molte arterie difficili da percorrere e, in alcuni casi, poco sicure. Gli interventi riguarderanno circa 19 chilometri di strade, selezionate tra le più compromesse. I lavori non si limiteranno a sistemazioni superficiali, ma prevedono il rifacimento completo del manto stradale, il consolidamento delle parti deteriorate e il rinnovo della segnaletica. Il piano coinvolgerà numerose vie cittadine, tra cui importanti arterie del centro, dei quartieri e delle zone periferiche, con l’obiettivo di migliorare in maniera diffusa la qualità della viabilità.

Le strade interessate

Tra le principali arterie coinvolte figurano viale XVIII Dicembre, viale XXIV Maggio, viale dello Statuto, viale XXI Aprile, viale La Marmora, piazzale Prampolini, piazza del Quadrato, viale Vittorio Veneto e piazzale Gorizia.

L’elenco comprende anche corso Matteotti, via Pisacane, via del Metano, via Ennio, via Pantanaccio, via Mercurio, viale Petrarca, via Don Torello, via San Francesco, via Piccarello, via Porfiri, via Scaravelli, via Bonaparte, via Rappini, via Bachelet e via Amaseno.

Coinvolte inoltre viale Pennacchi, via della Stazione, strada Le Vetiche, strada Campovivo, strada della Speranza, strada del Pozzo, viale Paganini, via Picasso, viale G.P. da Palestrina, via del Lido, strada Nascosa, strada Don Luca, strada Torre La Felce e strada Saraceno.