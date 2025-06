Latina, la nuova Serie C ha una data: si parte il 17 agosto con la Coppa Italia

La nuova Serie C 2025/2026 comincerà ufficialmente domenica 24 agosto. Per il Latina Calcio 1932 sarà l’occasione per ripartire, nonostante ci siano ancora dei nodi importanti da sciogliere a pochi giorni dalla nuova stagione, uno su tutti: la posizione del direttore sportivo Matteo Patti. La sua posizione sembra strettamente legata a delle novità nel passaggio di consegna al comando della proprietà dell’Ascoli, che porterebbe Patti a diventare il direttore sportivo della squadra bianconera. Intanto, sappiamo che il campionato terminerà il 26 aprile 2026, con tre turni infrasettimanali e una sosta prevista il 28 dicembre.

La Coppa Italia di Serie C scatterà invece domenica 17 agosto con il primo turno eliminatorio, primo banco di prova ufficiale per i nerazzurri del confermato tecnico Alessandro Bruno. Ora si attendono i primi movimenti ufficiali di mercato e il cammino di avvicinamento al ritiro estivo: tutto è ancora da scrivere.