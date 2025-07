Latina, la pallavolo approda in centro: pronto al debutto “Volley in Piazza”

Dal 15 al 18 luglio Piazza del Popolo si trasforma in un’arena sportiva a cielo aperto per ospitare la prima edizione di “Volley in Piazza”, torneo open misto organizzato da Virtus Volley Latina e New Volley Latina. Sei squadre si affronteranno ogni sera davanti alla Feltrinelli, in uno spazio da 600 posti a sedere, parte integrante del Trofeo Città di Latina, la manifestazione che sta animando il centro storico con oltre 30.000 presenze attese.

Un progetto ambizioso, nato in tempi record. “Abbiamo voluto portare la pallavolo in piazza, a contatto diretto con le persone, e lo abbiamo fatto in poche settimane. È stato possibile solo grazie alla grande collaborazione tra tutte le figure coinvolte e alla competenza tecnica di Marco Calcabrini, che ha trovato soluzioni rapide ed efficaci”, racconta Vanessa Timotini, direttrice generale dell’iniziativa. Accanto a lei, hanno lavorato Luca Schivo, Daniele Righi (vicepresidente Virtus Volley), il presidente Massimo Passamonti e Fabrizio Chirizzi dell’associazione Amici del Basket, già tra gli organizzatori del Trofeo.

Il torneo conferma lo spirito inclusivo dell’evento sportivo cittadino. “Volevamo portare l’energia e la bellezza della pallavolo in mezzo alla gente – sottolinea Daniele Righi – renderla visibile, accessibile, condivisa. Il formato misto è il simbolo perfetto di uno sport che unisce: uomini e donne, giovani e adulti, tutti insieme in campo. Volley in Piazza è un’esperienza collettiva che parla di inclusione, e dimostra quanto lo sport possa fare comunità”.

L’intenzione, per gli organizzatori, è trasformare l’iniziativa in un appuntamento fisso dell’estate. “Per il 2026 stiamo valutando l’ampliamento del format – aggiunge Timotini – coinvolgendo squadre giovanili di altre realtà. Vogliamo che questo torneo diventi una tradizione per la città”.

Un obiettivo che trova pieno appoggio nell’amministrazione comunale. “Lo sport è molto più di una competizione. È inclusione, partecipazione, crescita – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano. Iniziative come Volley in Piazza rappresentano perfettamente il nostro obiettivo: trasformare Latina in una città in cui lo sport sia parte integrante della vita quotidiana, una leva per la rinascita sociale e culturale”.

Tra luci, musica e applausi, Latina si prepara a vivere quattro serate di volley sotto le stelle, con lo sport che diventa festa, incontro e motore di comunità.